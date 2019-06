Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Schwerer Unfall auf der Oldendorfer Straße

Melle (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19.15 Uhr ein Unfall auf der Oldendorfer Straße, bei dem ein 44-jähriger Mann leicht und ein 23-Jähriger schwer verletzt wurden. Die beiden waren in Richtung Oldendorf unterwegs, als der Jüngere (mit einem Audi A 4) nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der 44-Jährige, mit einem Ford Mustang, überholte den Audi, die Fahrzeuge kollidierten und landeten im Straßengraben. Der entstandene Sachschaden liegt bei 30.000 Euro. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss (unter 0,4 Promille).

