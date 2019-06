Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Einbruch in der Kattenvenner Straße

Glandorf (ots)

Am Freitag, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses an der Kattenvenner Straße / Kreisel/ Münster Straße und brachen eine Tür auf. In dem Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Einbrecher ließen Bargeld, Schmuck und hochwertige Reitsachen mitgehen. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401 879500 entgegen.

