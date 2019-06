Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Polizeieinsatz auf dem Schützenfest in Achmer

Bramsche (ots)

Gegen 03.10 Uhr in der Nacht zu Sonntag wurden zahlreiche Polizeistreifen und zwei Rettungswagen zum Schützenfestgelände an der Schulstraße nach Achmer geschickt, da dort eine größere Schlägerei stattfinden solle. Die Beamten trafen ca. 20 Personen an, von denen mindestens zwei verletzt waren. Die beiden Verletzten wurden ambulant versorgt. Die eingesetzten Kräfte konnten die Situation beruhigen, zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen, vier Alkoholtests durchführen und die betroffenen Personen gegen 04.20 Uhr von der Dienststelle entlassen.

