Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch gescheitert

Vogelsberg (ots)

Einbruch gescheitert

ALSFELD. In der Nacht zu Dienstag (27.08.) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Dieselweg einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell