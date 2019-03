POL-LG: ++ "Shisha-Bars" und Lokale im Visier ++ Kontrollmaßnahmen vonHHauptzollamt, Polizei und Hansestadt Uelzen ++ mehr als 25 Einsatzkräfte kontrollieren diverse Lokalitäten im Uelzener Stadtgebiet ++

Polizeiinspektion Lüneburg

++ "Shisha-Bars" und Lokale im Visier ++ Kontrollmaßnahmen von Hauptzollamt, Polizei und Hansestadt Uelzen ++ mehr als 25 Einsatzkräfte kontrollieren diverse Lokalitäten im Uelzener Stadtgebiet ++ nächtliche Präsenzmaßnahmen in Kneipenszene mit positiver Resonanz ++ wenige Verstöße, jedoch erhöhte CO-Messwerte in Lokalitäten ++

Uelzen

Mit dem Schwerpunkt Steueraufsichtsmaßnahmen, Schwarzarbeit/Mindestlohn, Emissions- und Jugendschutz sowie Drogen kontrollierten Hauptzollamt, Polizei und Hansestadt Uelzen in der Nacht vom 23. auf den 24.03.19 zwei sog. "Shisha-Bars" sowie drei weitere Lokalitäten im Uelzener Stadtgebiet.

Im Einsatz waren dabei mehr als 25 Einsatzkräfte aller beteiligten Behörden, darunter auch diverse Fachermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen sowie auch Diensthundeführer. Die Polizei unterstützte dabei schwerpunktmäßig im Rahmen der Amtshilfe die Kontrollmaßnahmen des Hauptzollamtes Lüneburg (Schwarzarbeit) sowie die Stadt Uelzen (Bereiche Ordnung und Bauamt). Ein weiteres Augenmerk lag auf der Einhaltung des Jugendschutzes, so dass auch Ermittler des Arbeitsfelds Jugendkriminalität präsent waren.

In Absprache mit der Hansestadt Uelzen wurden auch CO-Messungen in den Lokalitäten durchgeführt, die auch in Hinblick auf die Eigensicherung der Einsatzkräfte mit Betreten "Bars" durchgeführt wurden. Dabei wurden in beiden Shisha-Bars überhöhte CO-Messwerte festgestellt; in einer der Lokalitäten war dabei die Lüftungsanlage nicht ordnungsgemäß.

Im Rahmen der nächtlichen Kontrollen, die gegen 21:00 Uhr begannen und bis Mitternacht dauerten suchten die Einsatzkräfte neben den beiden Shisha-Bars auch drei weitere Kneipen/Lokalitäten auf und setzten dort ihre Maßnahmen fort.

Die Polizei stellte die Personalien von mehreren Personen nach dem Jugendschutzgesetz fest. Parallel überprüften die Einsatzkräfte des Hauptzollamtes weitere Personalien sowie den Umgang/Verpackung von zu versteuernden Pfeifentabak. Erfreulicherweise wurden dabei nur wenige Ordnungsverstöße festgestellt. Die aus den Kontrollen resultierenden Feststellungen und Dokumentation gehen parallel den teilweise anwesenden Behörden zu, die diese entsprechend bewerten.

Nach Beginn der Maßnahmen kam es gegen 21:15 Uhr auch zu einer Auseinandersetzungen zweier und später mehrerer Personen in einem Einkaufscenter im Uhlenkörperpark (siehe auch die Wochenendpressemitteilung der PI v. 24.03.19). Durch die schnelle Präsenz mehrere Polizeikräfte wurde hier eine weitere Eskalation verhindert.

Nach Mitternacht setzte die Uelzener Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt und Diensthundeführern inkl. eines sog. "Drogenhundes" ihre angekündigten Präsenzmaßnahmen in der Uelzener Kneipenszene fort. Die Resonanz der angetroffenen "Nacht-/Kneipengänger" auf die polizeiliche Präsenz sowie den Einsatz des Polizeihundes war dabei mehr als positiv. Zu größeren Einsatzmaßnahmen kam es bis in die frühen Morgenstunden nicht.

