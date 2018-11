POL-EU: Dietmar Dusend und Bernd Klein sind Zülpichs neue Bezirksdienstbeamte

Bernd Klein (l.) und Dietmar Dusend sind Zülpichs neue Bezirksdienstbeamte. Foto: Polizei Bild-Infos Download

53909 Zülpich (ots) - Heinz Esser und Harald Kleist waren für die Zülpicher die Ansprechpartner in Sachen Polizei. Ihre Nachfolger stehen fest: Bereits im April beerbte der 57-jährige Dietmar Dusend den Kollegen Esser.

Polizeihauptkommissar Dusend ist seit inzwischen 38 Jahren Polizeibeamter. Seine beruflichen Stationen führten ihn über Einsatzhundertschaften nach Düsseldorf und nach Neuss. Dort stieß er schon bald zum Einsatztrupp mit Schwerpunkt Kriminalitätsbekämpfung hinzu. Im Jahre 1989 wurde er Diensthundeführer und arbeitete als solcher lange Jahre, bis er schließlich über den Wachdienst des Rhein-Erft-Kreises und den dortigen Verkehrsdienst 2004 nach Euskirchen kam.

Polizeihauptkommissar Bernd Klein (55) kann ebenfalls auf eine lange Polizeidiensterfahrung zurück blicken. Er arbeitet bereits seit 1983 in Euskirchen im Wachdienst und in den folgenden Jahren auch im Einsatztrupp und verfügt somit über hervorragende Orts- und Personenkenntnisse.

Die beiden Kollegen wollen für die Zülpicher Bürgerinnen und Bürger ein verlässlicher Partner sein, mit einem offenen Ohr und einem wachen Auge. Sie freuen sich auf die Arbeit in der "Römerstadt" und hoffen auf einen regen Austausch.

"Wir wollen die Sorgen der Bürger ernst nehmen und stets ansprechbar sein", sagen die beiden erfahrenen Schutzmänner.

Der Bezirksdienst in Zülpich befindet sich in der Straße "Markt" 21 (im Rathaus) und ist telefonisch unter 02252 / 95 01 69 zu erreichen. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.

