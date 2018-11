POL-EU: Sonne blendet Rrennradfahrer

53881 Euskirchen-Dom Esch (ots) - Sonntagmorgen (11.08 Uhr) befuhr ein 44-Jähriger Rennradfahrer die Ortsdurchfahrt Dom Esch in Richtung Dachsstraße. Nach eigenen Angaben blendete die tiefstehende Sonne so stark, dass er ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf der Dom-Esch-Straße nicht erkannte und auf dieses auffuhr. Ein Rettungswagen brachte den Bornheimer in ein Krankenhaus.

