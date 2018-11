POL-EU: Streifenwagen beschädigt

53879 Euskirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (2.02 Uhr) wurden Rettungsmittel von Beteiligten einer Grillparty zu Hilfe gerufen. Die Gruppe hatte sich auf einem Grillplatz in einem Grünstreifen an der Erft getroffen (Am Marienpütz). Offensichtlich hatte man so stark dem Alkohol zugesprochen, dass einer der Beteiligten keinerlei Reaktionen mehr zeigte. Darauf informierten Mitglieder der Gruppe einen Rettungswagen. Da eine Behandlung des Betroffenen erforderlich war, informierte man als Unterstützung die Polizei. Der sich heftig wehrende Mann musste letztendlich fixiert werden. Zur Prüfung einer Zwangseinweisung wurde das Ordnungsamt der Stadt Euskirchen hinzugezogen. Die polizeilichen Einsatzfahrzeuge mussten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 200 Meter vom Einsatzort entfernt abgestellt werden. Als die Polizeibeamten zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie an einem Streifenwagen erhebliche Beschädigungen fest. Unbekannte hatten mit einer Flasche die Windschutzscheibe eingeworfen. Mit Fußtritten wurde die Beifahrertür beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell