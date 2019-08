Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus kollidiert mit Leiter

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Zwischen einem Linienbus und einem Mann mit einer Leiter ist es am Montag in der Hauptstraße zum Unfall gekommen.

Der 32-Jährige trug eine drei Meter lange Leiter aus seinem Wohnanwesen, als ein Bus an dem Grundstück vorbeifuhr. Die Leiter ragte bereits über den Gehweg auf die Straße hinaus, während der 32-Jährige noch im Hof des Wohnanwesens stand. Von seinem Standort aus konnte er die Straße nicht einsehen. Den vorbeifahrenden Omnibus bemerkte er erst, als es zu spät war. Der Bus kollidierte mit der Leiter, so dass der 32-Jährige dabei leicht verletzt wurde. Am Bus riss die Frontscheibe. Fahrgäste und Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell