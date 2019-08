Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Sembach (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Ein Jagdpächter hat am Sonntag im Wald zwischen Sembach und Neuhemsbach einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten gefunden. Diebe hatten den Automaten von einer Hauswand in der Kaiserstraße Ecke Hauptstraße gerissen und offensichtlich im Wald entsorgt. Der genaue Tatzeitraum steht aktuell nicht fest. Der Jäger fand den Automaten am Sonntag, gegen 14 Uhr, in einem Gebüsch neben einem Waldweg. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter den Zigarettenautomaten von der Hauswand rissen und mit einem Fahrzeug dorthin transportierten. Das Gerät ist sehr schwer. Die Diebe brachen den Automaten auf und stahlen Zigaretten und Bargeld.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

