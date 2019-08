Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St.Tönis: Polizei ermittelt nach Zeugenhinweis flüchtige Autofahrerin

Tönisvorst- St.Tönis (ots)

Am Sonntag, gegen 23.00 Uhr, kam es auf der Straße Höhenhöfe in St. Tönis zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 47-jährige Viersenerin wendete ihren Wagen aus einer Parkbucht. Ein Auto, das in Richtung Düsseldorfer Straße fuhr, kollidierte mit dem Pkw der Viersenerin und setzte die Fahrt fort, ohne dass sich die Fahrerin um den Unfall kümmerte. Nach einem Zeugenhinweis führten die Ermittlungen die Einsatzkräfte zu einer 19 Jahre alten Willicherin. Die Beamten trafen die junge Frau an, als sie den Schaden an ihrem Fahrzeug wegpolieren wollte. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein sicher. /wg (921)

