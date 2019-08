Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019 um 13:30 beachtete ein 38jähriger Mönchengladbacher, der den Gewerbering im Industriegebiet Mackenstein in Richtung Metallstr. befuhr, nicht die Vorfahrt eines 62jährigen Dülkener PKW-Fahrer, der die Mackensteiner Str. in Fahrtrichtung Waldnieler Str. befuhr. Im Kreuzungsbereich der Mackensteiner Str./Gewerbering kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht, er trug keinen Helm

