Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Gaststätteneinbruch

Viersen-Süchteln: (ots)

Am Freitag zwischen 02:15 Uhr und 11:15 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte auf der Düsseldorfer Straße ein. Sie erbeuteten einige zig Euro Wechselgeld sowie einen Sparkasten mit Bargeld. Vermutlich schoben die Einbrecher die Rollladen hoch und nutzen ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Gaststätte einzusteigen. Denken Sie daran: Auf Kipp stehende Fenster sind offene Fenster!/ah (917)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell