Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall am Gasgrill

Krickenbach (ots)

Zu einem Grillunfall ist es am Sonntag im Kreis Kaiserslautern gekommen. Ein 45-Jähriger grillte am Nachmittag auf seinem Grundstück in Krickenbach und wollte im Anschluss seinen Grill reinigen. Hierbei entleerte sich wohl unvermittelt die Gasflasche und es entzündete sich eine explosionsartige Stichflamme. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und erlitt schwere Verletzungen. Ein Nachbar des Mannes vernahm den lauten Knall, eilte direkt zu Hilfe und verständigte Rettungskräfte. Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Nach Angaben der Rettungskräfte bestand keine Lebensgefahr.

