Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ergebnis Einsatz "Sichere Innenstadt Herford" - Gemeinsame Kontrollen rund um Bahnhof und Diskotheken

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.09.) bemerkten die Bürger eine verstärkte Präsenz der Polizei in der Innenstadt Herford. Die Polizei Herford führte gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Bielefeld die gesamte Nacht an mehreren Orten in der Innenstadt und angrenzenden Imbissbuden, Gaststätten und Spielhallen Kontrollen durch. Diesmal kamen neben den ordnungsrechtlichen Überprüfungen, Kontrollen zu unterschiedlichen Zeiten an mehreren Straßen Durchfahrtskontrollen mit Unterstützung des Verkehrsdienstes der Polizei zum Tragen. Im Laufe der Nacht entstand eine entspannte Einsatzlage in der Innenstadt, die in den Verkehrskontrollen gegenüber den Beamtinnen und Beamten durchweg positiv kommentiert wurde. Zusätzlich entschied sich der Einsatzleiter EPHK Volker Huß zu einem Entsenden mehrerer Streifenwagen in die Gemeinden Hiddenhausen und Vlotho. Dies war zur allgemeinen Sicherheitslage und Verhinderung der Straßenkriminalität in den Innenstadtbereichen der beiden Kommunen mit den vorhandenen Einsatzkräften ebenso erfolgreich, was das Straftatenaufkommen im Ergebnis an diesem Wochenende zeigt. Es sind etwa 250 Fahrzeuge in der Nacht kontrolliert worden. Dabei erfolgten einige Alkohol- sowie Drogentests. Das führte zu dem ein oder anderen Untersagen der Weiterfahrt. Ebenso sind durch Geschwindigkeitskontrollen mehrere Fahrverbote erwirkt worden. Die erhöhte Präsenz in der Innenstadt Herford hat mehrere ordnungs- und arbeitsrechtliche Verstöße ergeben. Zusätzlich diente der Einsatz der Erkenntnisgewinnung rund um die Personenstrukturen in und an den Diskotheken und Bars in der Innenstadt Herford. In zwei Fällen ist der Aufenthalt von Personen, die bisher nicht bekannt waren, erhellt worden. Die detaillierte Auswertung der Erkenntnisse des Gesamteinsatzes wird in den nächsten Tagen durch die entsprechenden Dienststellen erfolgen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell