Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte steigen in Gartenlaube ein

Herford (ots)

(kup) Am Montag (23.9.), um 23.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male in eine Gartenlaube an der Dennewitzstraße ein. Die Unbekannten hebelten eine Eingangstür auf, um in das Innere der Laube zu gelangen. Die Geräusche, die die Täter dabei verursachten, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge. Während der Mann die Polizei alarmierte, entfernten sich die zwei bis drei Täter mit Taschenlampen und flohen schnell in verschiedene Richtungen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell