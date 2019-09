Polizei Münster

POL-MS: Jutebeutel mit Zuchini und Geldbörse aus Fahrradkorb gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstag (07.09., 1:44 Uhr) entwendte ein Unbekannter an der Gasselstiege Ecke Rektoratsweg aus einem Fahrradkorb einen Jutebeutel mit einer Geldbörse und einer Zuchini.

Die 27-Jährige fuhr auf dem Rad nach Hause, als der Täter von hinten heankam. Er griff in den Korb, schnappte sich den Beutel und flüchtete mit der Beute in Richtung Moorhock. In der Geldbörse waren Ausweise und Bargeld.

Der Dieb ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, trug einen grauen Kapuzenpullover und fuhr auf ein Damenfahrrad mit einem Korb vorne.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

