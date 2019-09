Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannter zerkratzt PKW

Herford (ots)

(kup) Am Montag (23.9.), in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter einen PKW an der Ahmserstraße. Der 46-jährige Bielefelder hatte seinen Wagen in der öffentlichen Straße geparkt. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, war der Audi an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

