Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Vermisstenfahndung

Schorndorf: (ots)

Es wird der 68-jährige Viktors STAVRO vermisst. Viktors STAVRO lebte sehr zurück gezogen in seiner Wohnung und wurde zuletzt am 29. September 2019 gesehen . Zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen dem 29.09.2019 und 05.10.2019 muss er seine Wohnung verlassen haben. Seither ist er unbekannten Aufenthalts. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihm etwas zugestoßen ist, bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Informationen zum Aufenthalt von Viktors STAVRO. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151/950-0 entgegengenommen.

Hier geht's um Lichtbild des Gesuchten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-schorndorf-vermisstenfall/

