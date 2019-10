Polizei Bonn

POL-BN: Autoscheibe eingeschlagen: Schwerer Diebstahl in Ippendorf

Bonn (ots)

Dienstagnachmittag, 1.10.2019 zwischen 14:30 und 14:37 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Scheibe eines Pkw in Ippendorf am Stationsweg eingeschlagen, um an Beute innerhalb des Fahrzeugs zu gelangen. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt mehrere Hundert Euro. Der Täter erbeutete eine Tasche samt Inhalt im Wert von ebenfalls mehreren Hundert Euro.

Die Polizei empfiehlt: "Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun" - lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Fahrzeug zurück. Nehmen Sie Geld und Wertgegenstände auch bei kurzem Verlassen des Wagens mit. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/#panel-19550-5

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell