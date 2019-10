Polizei Bonn

POL-BN: Diebstahl im Wert von rund 1.000 Euro aus Pkw in Tannenbusch

Bonn (ots)

Am Dienstagabend, 1.10.2019 zwischen 19:20 und 21:05 Uhr, hat ein unbekannter Täter in Tannenbusch in der Schlesienstraße eine Handtasche samt Portmonee, Schlüssel und Schuhe für mehrere Hundert Euro aus einem abgestellten Auto entwendet. Um zum Diebesgut zu gelangen, hat der Dieb die hintere Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Es entstand ein hoher Sachschaden am Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 1.000 Euro.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie niemals Wertsachen in ihrem Fahrzeug - auch nicht versteckt. Auch bei kurzem Verlassen des Fahrzeugs (bspw. Tanken) keine Wertsachen im Wagen zurücklassen. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/#panel-19550-5

