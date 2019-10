Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, sich in der Nacht zum 25.08.2019 in Königswinter-Thomasberg Zugang zu mehreren Autos verschafft zu haben, um diese nach lohnenswertem Stehlgut zu durchsuchen. Die Taten ereigneten sich gegen 01:25 Uhr in der Straße "Am Basaltbrecher". Der unbekannte Tatverdächtige wurde an einem der Tatorte von einer Überwachungskamera videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Foto von ihm veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

