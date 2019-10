Polizei Bonn

POL-BN: Streitgeschehen rief Polizei auf den Plan

Polizei kontrollierte Personen und Fahrzeuge

Bonn (ots)

Mehrere Konfrontationen, eine Schlägerei sowie eine Sachbeschädigung in der Innenstadt haben am Montagabend die Bonner Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20:40 Uhr war der Polizei eine Schlägerei vor einer Gaststätte auf der Kölnstraße gemeldet worden. Vor Ort trafen die Streifenwagenbesatzungen der Bonner City-Wache auf rund 20 türkischstämmige Personen, die sich in zwei Gruppen teilten. Sie hatten sich nach ersten Erkenntnissen wegen eines Streits vor dem Lokal getroffen. Verletzte und eventuelle Tatbeteiligte konnten nicht festgestellt werden. Auch zu den Hintergründen der Streitigkeit wurden gegenüber der Polizei keine Angaben gemacht. Bereits gegen 19:40 Uhr war es auf der Heerstraße zu einer Schlägerei unter mehreren Personen gekommen, bei der ein Mann leicht verletzt worden war. Auch dieses Geschehen könnte in Verbindung mit dem Streitgeschehen stehen. Gegen 21:35 Uhr wurde in den Räumen eines türkischen Kulturvereins auf der Heerstraße ein Geldspielautomat von mehreren Unbekannten zerstört. Auch hier wird eine mögliche Verbindung geprüft. Gleichzeitig stellten die Beamtinnen und Beamten vermehrt Fahrzeuge und Personen aus dem Umfeld der beiden Personengruppen im Bereich der Altstadt und der auf der Kölnstraße fest. Sofort wurden Beamtinnen und Beamte einer Einsatzhundertschaft dorthin beordert. Sie führten Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann festgenommen, gegen den ein Abschiebehaftbefehl vorlag. Er wurde in Polizeigewahrsam der Bonner Polizei gebracht. Es kam zu keinen weiteren Vorfällen oder Straftaten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

