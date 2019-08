Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Leitplanke geprallt

Borken (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag auf der B67 in Borken einen Unfall verursacht. Der Mann befuhr gegen 02.35 Uhr die B67 in Richtung Bocholt, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.000 Euro. Ein Zeuge fand im Fahrzeug einen 29-Jährigen aus Neukirchen-Vluyn vor. Dieser bestritt eintreffenden Polizeibeamten gegenüber, gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest wies auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,7 Promille hin. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Wagen sicher; ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

