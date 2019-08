Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkohol - Drogen - Fahrrad - Sturz

53894 Mechernich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (00.30 Uhr) befuhr ein 21-jähriger aus Euskirchen mit seinem Fahrrad den linksseitigen Rad-Gehweg an Bundesstraße 477 von Kommern nach Roggendorf. Als er auf den Kreisverkehr an der Elisabethenhütte zufuhr, betätigte er die Vorderradbremse. Das Vorderrad blockierte und er stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Da seine Atemluft nach Alkohol roch, wurden Drogen- und Alkoholtests im Krankenhaus durchgeführt. Diese waren positiv. Entsprechende Blutproben wurden dem 21-Jährigen durch einen Arzt im Krankenhaus entnommen.

