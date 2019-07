Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwächeanfall - Unfall am Amöneburger Kreisel; Rauchentwicklung nach Brand von Strohballen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Autofahrerin rollt Graben hinunter

Amöneburg/L 3048: Heute Mittag (Freitag, 26. Juli, kurz vor 12 Uhr) rutschte eine Frau mit ihrem Honda am Amöneburger Kreisel an der L 3048 in den Graben. Nach ersten Erkenntnissen löste wohl die Hitze einen Schwächeanfall bei einer 31-jährigen Autofahrerin aus. Sie rollte einfach langsam den Graben hinunter, wo der Wagen dann stehenblieb. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich zur ärztlichen Behandlung in die Uni-Klinik.

Hänger mit Rundballen brennt ab - Erhebliche Rauchentwicklung bei Brandbekämpfung

Gladenbach-Erdhausen: Am Freitagmittag, 26. Juli geriet gegen 11.50 Uhr ein mit Rundballen beladener Anhänger während der Fahrt auf der Bundesstraße 255 in Vollbrand. Der 21 Jahre alte Fahrer bemerkte die Flammen, bog in die Jakob-Heuser-Straße ab und versuchte dort selbständig den Brand zu löschen. Die Versuche schlugen allerdings fehl. Der 21-Jährige konnte den Hänger von seinem Traktor rechtzeitig abkoppeln und verhinderte so ein Übergreifen des Feuers. Er kam bei dem Geschehen mit dem Schrecken davon. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung, da es bei der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Um 15.10 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Hinweise auf eine Straftat haben sich nicht ergeben. Zur Schadenshöhe kann momentan keine Aussage getroffen werden.

