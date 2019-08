Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer nach Alleinunfall verletzt

53902 Bad Münstereifel (ots)

Mit schweren Verletzungen musste Mittwochvormittag (11.35 Uhr) ein 24-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Niederländer war in einer dreier Motorradgruppe von Nöthen nach Bad Münstereifel unterwegs. Vor einer stark abschüssigen Strecke fuhr der 24-Jährige seiner Gruppe davon. Offenbar hatte er in der Folge in einer scharfen Rechtskurve die Gewalt über sein Zweirad verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen eine Straßenlaterne und verletzte sich erheblich.

