Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandverursacher uneinsichtig

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

Montagabend (17.53 Uhr) wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem angeblichen Flächenbrand an der Christian-Schäfer-Straße gerufen. Hier stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein noch Unbekannter in einem durch drei Seiten durch Mauern begrenzten Bereich ein Feuer entfacht hatte. In unmittelbarer Nähe lagerten größere Mengen Brandholz. Als die Polizeibeamten nach dem Verursacher suchten, erkannten sie einen Mann auf dem Gelände. Der 55-Jährige hatte offensichtlich direkt vor dem Feuer einen geöffneten Kanister mit Altöl stehen. Er gab an, dass Feuer selbst entfacht zu haben. Er zeigte jedoch keinerlei Verständnis für das Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei. Seine Personalien und weitere Angaben wollte er vor Ort zuerst nicht machen. Erst als man ihm polizeiliche Folgemaßnahmen zur Personalienfeststellung androhte, wies er sich aus. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

