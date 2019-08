Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Proteinriegel gestohlen

53894 Mechernich-Firmenich (ots)

Samstagmorgen (8.40 Uhr) bemerkte eine Reinigungskraft fehlende Gegenstände in einem Fitnessstudio "An der Zikkurat". Ihr war aufgefallen, dass mehrere Muskelaufbaupräparate aus einem Kühlschrank fehlten. Sie informierte daraufhin die Polizei. Bei deren Eintreffen war auch der Betreiber des Studios vor Ort. Es wurde festgestellt, dass die unbekannten Tatverdächtigen in der Nacht zu Samstag das Geschäft betreten hatten und aufgefundenes Bargeld, mehrere Schlüssel sowie knapp 80 Proteinriegel entwendeten. Wie die Diebe in die Räumlichkeiten gelangten, ist noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

