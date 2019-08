Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher auf Dach festgenommen

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Am frühen Montagmorgen (1.43 Uhr) meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Personen an einer Elektrofirma an der Straße "Monzenbend". Bei Eintreffen der informierten Polizei wurde mitgeteilt, dass sich zwei Personen eventuell auf dem Dach einer Elektrofirma befänden. Unter Hinzuziehung einer Drehleiter war es den Polizeibeamten möglich, die Dachfläche einzusehen. Dabei erkannten sie zwei Männer auf dem Dach des Gebäudes. Beide Männer im Alter von 18 und 32 Jahren wurden festgenommen. Auf dem Dach konnten weiterhin Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Beide festgenommenen Männer wurden in den Polizeigewahrsam nach Euskirchen gebracht. Deren Vernehmungen dauern zurzeit noch an.

