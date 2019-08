Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährliche Körperverletzung mittels Glasflasche

53879 Euskirchen (ots)

In den Abendstunden des 16.08. spazierten drei Jugendliche mit einem Hund durch den Ruhrpark. Hier trafen sie auf drei weitere männliche Personen, welche in bedrohlicher Weise auf den Hund zugingen. Es kam auf Grund dessen zu Streitigkeiten in deren Folge einer der Personen einem der Jugendlichen mit einer Flasche auf den Hinterkopf schlug. Dieser fiel in Folge dessen zu Boden und wurde verletzt. Der Geschädigte verlor hierbei sein SmartPhone aus der Tasche, welches die Täter an sich nahmen und dann flüchteten. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 17-19 Jahre alt, 2 x Südländer, 1 x afrikanischer Abstammung, einer hörte auf den Namen "Mehmet", einer wies die Tätowierung "Ali" am Unterarm auf.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

