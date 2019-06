Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Bremshebel zu stark in Anspruch genommen

Baden-Baden (ots)

Nach einem selbstverschuldeten Sturz musste eine 56 Jahre alte Mountainbike-Fahrerin am Donnerstagabend mit einem Rettungswagen in eine Baden-Badener Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen hat sich die Mittfünfzigerin kurz nach 21 Uhr auf ihrer Fahrt in der Mauerbergstraße erschrocken und hierdurch die Bremshebel am Fahrrad überstrapaziert. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell