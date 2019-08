Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebin bediente sich ausgiebig

53879 Euskirchen (ots)

Freitagnachmittag (16.45 Uhr) beobachtete eine Ladendedektivin eine auffällige Kundin in einem Drogeriemarkt im Veybachcenter. Die Kundin legte fortwährend Drogerieerzeugnisse in ihren Einkaufskorb. Danach entfernte sie die Verpackungen und steckte die Gegenstände in eine mitgeführte Handtasche. Nachdem Mitarbeiter die Diebin auf ihr Verhalten ansprachen, informierten sie die Polizei. Bei deren Ermittlungen wurden insgesamt 50 Artikel in der Handtasche der 53-jährigen Euskirchenerin aufgefunden. Alle Kleinartikel waren aus dem Drogeriemarkt gestohlen worden. Das Diebesgut wurde dem Eigentümer zurückgegeben. Gegen die 53-Jährige wurde eine Strafanzeige gefertigt.

