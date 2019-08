Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Küchenbrand - Diebstahl von Vitrine - Pkw rollt gegen Hausecke - Diebstahl von Madonnenfigur - Vergessenes Essen führte zu Rauchentwicklung - Wohnmobil zerkratzt -Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfallflucht

Als am Montagabend der Lenker eines schwarzen Pkw gegen 20 Uhr die B 19 in Richtung Abtsgmünd befuhr, verlor er auf Höhe des dortigen Sägewerks vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Leitplanke an der rechten Straßenseite, die auf einer Länge von 35 Metern beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da von dem Unfallfahrzeug Öl ausgelaufen war, wurde die Straßenmeisterei zur Absicherung der Unfallstelle verständigt. Auch war das Ölmobil zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Wohnmobil zerkratzt

Einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte ein Unbekannter, als er ein Wohnmobil an der Beifahrerseite zerkratzte, das zwischen dem 22.07. und 05.08. in der Willy-Messerschmidt-Straße hinter einer Firma abgestellt war.

Oberkochen: Vergessenes Essen führte zu Rauchentwicklung

In einem Mehrfamilienhaus in der Walther-Bauersfeld-Straße kam es am Montag gegen 17.45 Uhr in einer Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung. Offensichtlich hatte die Wohnungsinhaberin beim Verlassen der Wohnung vergessen, den Herd auszuschalten. Von der verständigten Feuerwehr wurde die Wohnung gelüftet. Sachschaden entstand keiner.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel auf der B 29 auf Höhe eines Möbelhauses streifte ein 71-jähriger Sattelzuglenker am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr den in gleicher Richtung fahrenden Pkw Opel eines 31-Jährigen und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 1700 Euro.

Westhausen-Lippach: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße wurden zwischen dem 29.07. und 02.08. an einem Traktor, der in diesem Zeitraum unbewegt in einer Scheune abgestellt war, sämtliche Muttern des vorderen linken Vorderrades gelockert sowie an einem auf dem Hof abgestellten Pkw VW an allen vier Reifen die Ventile herausgedreht. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040 entgegen.

Neuler: Krad-Lenkerin stürzt und rutscht gegen Pkw

Eine 17-jährige Krad-Lenkerin, die am Montagabend die Hauptstraße in Richtung Ellwangen befuhr, stürzte gegen 19.20 Uhr von ihrem Mofaroller, als sie der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Das Krad rutsche seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw VW. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Jagstzell: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Montagnachmittag stürzte eine von der K 3228 kommende Radfahrerin alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec, als sie nach links in Richtung Rotbachsägmühle abbog. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, verletzte sich schwer. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Neuler: Diebstahl von Madonnenfigur

Von Unbekannten wurde zwischen dem 26.07. und 05.08. eine 30 cm große Madonnenfigur aus einem Schrein entwendet, die entlang des Skulpturenweges im Stamm eines Feldkreuzes integriert war.

Ellwangen: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Montagvormittag ein 63-jähriger Mercedes-Lenker, als er gegen 11 Uhr die B 290 von Dietrichsweiler kommend in Richtung Ellwangen befuhr. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Das Reh wurde tödlich verletzt.

Riesbürg-Utzmemmingen: Radfahrer gestürzt

Ein 66-jähriger Radfahrer zog sich am Montagvormittag - dank eines Helmes - mittelschwere Verletzungen zu, als er gegen 9.20 Uhr alleinbeteiligt auf der abschüssigen Mörikestraße von seinem Rad stürzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf Kundenparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Lorcher Straße parkte am Montag gegen 18.30 Uhr eine 60-jährige Opel-Lenkerin ihr Fahrzeug rückwärts aus dem ersten Parkplatz vor dem Drive In aus. Aus Unachtsamkeit kollidierte sie dabei mit dem Pkw einer 35-jährigen BMW-Lenkerin, welche gerade in den Drive-In einfahren wollte. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Diebstahl von Mountainbike

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube Modell AMS im Wert von ca. 1800 Euro entwendet. Das Rad war aufgrund einer Panne von seinem Besitzer am Zaun des Friedhofs in der Hans-Diemar-Straße mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt gewesen. Der Täter durchtrennte den Zaun und verursachte an ihm einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Spraitbach: Pkw beschädigt Mauer

An einem Grundstück im Tulpenweg wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker am frühen Sonntagmorgen gegen 0.10 Uhr die Mauer der Einfahrt beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Eschach: Pkw rollt gegen Hausecke

Ein geparkter Pkw Skoda, der auf einem Steilstück der Neue Steige abgestellt war, rollte am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr aufgrund eines technischen Defekts rückwärts, obwohl die Handbremse angezogen und der Gang eingelegt war und kam letztlich an einer Hausecke zum Stehen. Am PKW entstand dabei Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Vitrine

Am Samstag wurde zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr eine ca. 2 kg schwere und 60x4x80 cm große Vitrine entwendet, die im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Werrenwiesenstraße auf einem Rollstuhl abgelegt war. In der Vitrine befanden sich kleine Schatullen mit Heiligenfiguren sowie mehrere Feuerzeuge. Der Wert der Vitrine wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Mutlangen: Küchenbrand

Die Freiwilligen Feuerwehren Mutlangen und Durlangen rückten am Montagmittag gegen 12.35 Uhr mit 30 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen in den Hartriegelweg aus, nachdem in der Küche eines Wohnhauses ein Brand gemeldet worden war. Dieser wurde durch überhitztes Öl in einem Topf ausgelöst und hatte anschließend die Dunstabzugshabe in Brand gesetzt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Nachbar mittels zwei Feuerlöschern den Brand löschen. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Der 44-jährige Nachbar wurde vor Ort von Rettungskräften, die mit zwei Rettungswägen und einem Notarztwagen vor Ort waren, wegen Atemwegsproblemen kurzzeitig behandelt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Vorbeifahren

Im Milchgäßle streifte am Montag ein 64-jähriger Fahrzeuglenker gegen 10.50 Uhr beim Vorbeifahren einen Pkw, wodurch ein Schaden von ca. 6000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag schlug ein Unbekannter an einem in der Becherlehenstraße geparkten Pkw Renault die Seitenscheibe der Fahrerseite ein und entwendet anschließend aus dem Fahrzeug einen MP3-Player/Walkmann im Wert von ca. 70 Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 150 Euro beziffert.

Ellwangen: Flucht nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am frühen Dienstagmorgen sollte gegen 0:30 Uhr der Fahrer eines Seat in der Bergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zunächst hielt er seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand an, stellte den Motor ab, verließ sein Fahrzeug und ging anschließend in Richtung Peutinger Straße flüchtig. Hier konnte er letztlich von den eingesetzten Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wer von knapp 0,7 Promille. Dem Mann droht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Gegenseitige Körperverletzung

Die Polizei musste am Dienstagmorgen gegen 01:15 Uhr in der Lichtensteinstraße anrücken. Nach zunächst nur verbalen Streitigkeiten zwischen einem 23-Jährigen und einem 57-Jährigen gerieten die beiden Streithähne auch körperlich aneinander. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

