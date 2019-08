POL-AA: Os5talbkreis - Stand: 05.08.2019/21:15 Uhr - Iggingen- Schwerer Motorradunfall mit Motorrad

Polizeipräsidium Aalen

Iggingen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Montag gegen 17:53 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Fahrer eines Triumph-Motorrades die L1157 von der B29 her kommend in Richtung Iggingen. Auf Höhe der Grebenwiesen kam er, da er deutlich zu schnell unterwegs war in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem Mazda eines 47 Jahre alten Mannes frontal zusammen, der ihm dort entgegen kam. Danach wurde der junge Mann über das Auto geschleudert und kam danach im Straßengraben zu liegen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt. Der Mazdafahrer und seine 33 jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die L1157 musste zur Bergung der Fahrzeuge und wegen ausgelaufener Flüssigkeiten mehr als 3 Stunden komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme noch ergab, hatte der Mazdafahrer zudem noch etwas getrunken. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen und er muss jetzt auch mit einer Anzeige rechnen.

