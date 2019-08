Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auffahrunfall

Ein Radfahrer befuhr am Montag gegen 18 Uhr die Grabenstraße und erkannte zu spät das Stoppen eines vorausfahrenden VW Golf. Der 22-Jährige prallte auf das Fahrzeugheck und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Er blieb beim Zusammenstoß unverletzt.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen 17 Uhr und 17:20 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter am Montagnachmittag im Parkhaus Remspark einen dort abgestellten BMW. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Mörikestraße einen geparkten Audi A3. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Heckscheibe von Schulbus eingeworfen

Unbekannte Vandalen warfen zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag, 6:50 Uhr die Heckscheibe eines in der Hauptstraße geparkten Schulbusses ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

Am Montag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb ein blau-lilanes Damenfahrrad der Marke Kalkhof, das an den Fahrradständern gegenüber des Berufsschulzentrums angekettet war. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 400 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 12:30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Ein 77 Jahre alter VW-Fahrer übersah den 56-jährigen Biker, als er von einem Grundstück auf die Stuttgarter Straße einfahren wollte und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

