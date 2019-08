Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann wirft Gasflasche in Büro - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Wie bereits berichtet, hatte ein Mann am Donnerstag in Gladbeck eine Gasflasche in ein Büro geworfen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4339475

Die Ermittlungen führten zu einem 66-jährigen Mann aus Gladbeck. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen ein Haftbefehl u.a. wegen versuchten Mordes erlassen. Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige in Hermsdorf (Thüringen) aufhielt. Am Montag, den 05.08.2019, konnte er in Hermsdorf widerstandslos festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seit dem heutigen Tage in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Schweers-Nassif (Staatsanwältin) Für das Polizeipräsidium Recklinghausen Danielczyk (Erster Kriminalhauptkommissar)

