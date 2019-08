Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter auf der Westfalenstraße in zwei Gartenlauben ein. Aus beiden Lauben wurde nichts gestohlen.

Dorsten

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in eine Werkstatt auf der Borkener Straße ein. Hier suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Scheune auf einem Gehöft auf der Schönbergstraße ein. Hier stahlen die Täter elektrische Werkzeuge, wie Winkelschleifer, Akkuschrauber, Akkustichsäge und eine Motorsäge.

Marl

In der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in die Räume einer Eventhalle auf der Gräwenkolkstraße ein. Im Inneren brachen die Täter einen Zigarettenautomaten auf und stahlen mehrere Packungen Zigaretten.

Bottrop

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag eine Stahltür auf, um dann in eine Autowerkstatt auf der Straße An der Knippenburg einzudringen. Die Täter stahlen Autoteile in noch unbekannter Größenordnung.

Am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, drangen unbekannte Täter auf ein Sportgelände an der Utschlagstraße und hebelten dann die Tür zu einem Abstellraum des Tennisclubs auf. Die Täter stahlen zwei Werkzeugkoffer.

Gladbeck

In der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hammer Straße ein. Die Täter suchten in Schränken nach Wertsachen und nahmen Bargeld mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

