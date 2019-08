Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Sonntagabend, um 22:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer bei einem Frontalzusammenstoß einen geparkten Ford Mondeo auf der Rheinbabenstraße. Der Pkw wurde durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Zeugen konnten beobachten, dass sich ein dunkler Audi von der Unfallstelle entfernte. Hierbei könnte es sich um den Pkw des Unfallverursachers handeln. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete in Richtung Lossenstraße. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Freitag 16:40 Uhr und Sonntag 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher einen geparkten gelben VW Transporter an der Tannenstraße. An den Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf der Bohmertstraße. An dem blauen BMW 218i Gran Tourer entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Dorsten

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Wenden, eine Grundstücksmauer an der Gahlener Straße. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. An dem Mauerwerk entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitag 15:45 Uhr und Samstag 09:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, schwarzen Nissan Micra auf einem Parkplatz Am Landwehrbach. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf den Verursacher.

Gladbeck

Zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen flüchtete ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs nach einem Verkehrsunfall an der Köhnestraße. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Polo. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

