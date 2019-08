Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 53-jähriger auf der Hochstraße überfallen

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 23 Uhr, sprach eine junge Frau einen 53-jährigen Bottroper auf der Hochstraße an. Diese Situation nutzte ein unbekannter Mann, um ihn von hinten anzugreifen und festzuhalten. Ein weiterer Täter griff ihm in die Hosentasche und nahm ihm die Geldbörse weg. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigt beschreib die Täter wie folgt: Die Frau war 25 bis 30 Jahre alt, 1,50 bis 1,55 Meter groß, trug eine Jeanshose und Nike-Schuhe. Die beiden Männer kann der Geschädigt nur vage beschreiben, Beide hatten dunkle, kurze Haare und trugen Jeans. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

