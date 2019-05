Polizei Wuppertal

POL-W: Remscheid-Hasten, schwerer Verkehrsunfall auf der Unterhützer Straße, Beifahrerin an der Unfallstelle verstorben, Fahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Hier befuhr ein 22jähriger BMW-Fahrer mit seiner 19jährigen Beifahrerin die Unterhützer Straße in Richtung Edelhoffstraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 36 geriet er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr über den Gehweg durch eine Hecke mit Metallpollern und kam hinter einer Mauer zum Stillstand. Die Beifahrerin erlitt tödliche Verletzungen, der Fahrer wurde schwer verletzt und wird derzeit intensivmedizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

