Polizei Wuppertal

POL-W: Medizinischer Notfall - Autofahrer bei Unfall in Wuppertal verstorben

Wuppertal (ots)

Ein 73-jähriger Wuppertaler befuhr gestern Nachmittag (24.05.2019), gegen 16.30 Uhr, mit seinem Opel die Wegnerstraße. An der Einmündung zur Straße Beckmannshof verlor er das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten Pkw. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte und eines Notarztes verstarb der Fahrzeugführer an der Unfallstelle. Die Polizei Wuppertal geht derzeit davon aus, dass ein akuter, internistischer Notfall zum Unfall geführt hat und letztendlich todesursächlich war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (cw)

