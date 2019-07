Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Cochem (ots)

Am Montag, dem 29.07.19, gegen 11.03 Uhr, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall , bei dem ein 60jähriger, britischer Motorradfahrer getötet und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Der britische Motorradfahrer befuhr die B 259 bergauf aus Rtg. Cochem kommend in Rtg. Faid. Ausgangs einer Linkskurve geriet er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 62jährigen Pkw-Fahrers aus Gera kam, welcher die B 259 bergab von Faid kommend in Rtg. Cochem befuhr. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden leichtverletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz die Erstellung eines Unfallgutachtens durch einen Sachverständigen angeordnet.

