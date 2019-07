Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizei Adenau vom Wochendende

Adenau (ots)

Pressebericht der PI Adenau für die Zeit vom 26.07.19 bis 28.07.19/16.00 Uhr

Zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht beschäftigen die Polizei Adenau

1. Unfallflucht bei Welcherath Am Freitag, 26.07.2019 gegen 07.35 Uhr befuhr der Fahrer (m/w/d) eines silberfarbenen VW-Golf Kombi die K 91 aus Kirsbach kommend in Richtung der Einmündung zur K 92 und bog dort nach links in Richtung Welcherath ab. Dabei missachte Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links aus Richtung Welcherath kommenden Fahrer eines Mercedes, der die Einmündung geradeaus in Richtung Drees befuhr. Der Mercedesfahrer musste nach links ausweichen, wobei er mit der linken Seite neben der Fahrbahn über den Grünstreifen fuhr dort mit einem Wegweiser zusammenstieß. Gleichzeitig kollidierte der Golf vorne rechts mit dem hinteren rechten Rad des Mercedes. Der Mercedes wurde auf beiden Längsseiten erheblich beschädigt, der Wegweiser wurde stark verbogen, die Schilder lösten sich. Der Mercedesfahrer bleib unverletzt. Der Golffahrer (m/w/d) entfernte sich ohne angehalten zu haben unerlaubt von der Unfallstelle.

2. Unfallflucht bei Weibern Der Fahrer eines schwarzen Seat befuhr in Weibern den Zubringer zur B 412 von der Fahrbahn ab, beschädigt einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es gibt Hinweise, wonach der Fahrer alkoholisiert war. Der Fahrer kommt wahrscheinlich aus dem Kreis Ahrweiler; die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei gerne entgegen.

