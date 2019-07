Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Elsternweg/ Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Ein schwarzer VW Sharan, der in einer Auffahrt an einem Haus am Elsternweg in Havixbeck geparkt war, ist dort am Sonntagmorgen (14. Juli) erheblich beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war - vermutlich aus Richtung Michaelstraße kommend - in einer Kurve vom Elsternweg abgekommen, über den Gehweg gefahren und gegen den Sharan gefahren. Sachschaden am VW: ca. 10.000 Euro. Der Fahrer des Unfallswagens beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Farbabrieb am Sharan lässt vermuten, dass es sich beim Unfallwagen um ein rotes Auto handelt. Dieses dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Zeugen hatten zwischen 6 und 6.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Wer etwa beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell