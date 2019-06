Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Schacht-Audorf

Kreis RD-ECK - Festnahme auf frischer Tat

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK (ots)

190612-4-pdnms Festnahme auf frischer Tat

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK. Polizeibeamte konnten heute (12.06.19) in den frühen Morgenstunden einen 64-jährigen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der Mann war schon wiederholt wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Er hatte ein Fenster der Grund- und Realschule (Dorfstraße) aufgehebelt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Ein aufmerksamer Passant bemerkte Geräusche und alarmierte kurz nach 02.30 Uhr die Polizei. Der Einbrecher flüchtete zwar durch ein Fenster, konnte jedoch von den Polizeibeamten unter Einsatz eines Diensthundes festgenommen werden. Der Mann hatte einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Nach der Personalienfeststellung wurde er nach Hause entlassen. Gegen ihn wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Sönke Hinrichs

