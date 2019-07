Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Rinkeroder Weg/ Einbrecher erbeuten eine Kiste Bier

Coesfeld (ots)

Eine Kiste Bier erbeuteten Einbrecher aus dem Vereinsheim der Tennisabteilung des SV Davaria Davensberg am Rinkeroder Weg. Der oder die Täter hatten eine Fenster-Holzverkleidung und ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Gebäude gelangt. Tatzeit: Sonntag (14. Juli) zwischen 12.15 und 15.35 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghauen: 02591/7930

