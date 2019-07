POL-SE: Quickborn - Mit 2,52 Promille verunfallt

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am gestrigen Sonntagabend ist es in der Ulzburger Landstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Fahrer eines VW Caddy leicht verletzte.

Gegen 20:17 Uhr kam der 47-jährige Kaltenkirchener in Richtung Friedrichsgaber Straße fahrend im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach anschließend mit seinem Wagen einen Zaun und landete letztlich im Straßengraben.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer Atemalkohol fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert in Höhe von 2,52 Promille.

Zeugen gaben den Beamten an der Unfallstelle gegenüber an, dass der Verunfallte zuvor in Schlangenlinien und mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei.

Da der Mann über Schmerzen klagte, brachte ihn die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Fahrer. Die Polizeibeamten beschlagnahmten anschließend den Führerschein des Mannes.

Am verunfallten VW entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

