Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Wirfus

Cochem (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.07.2019, auf Sonntag, 28.07.2019, gegen 04.09 Uhr, befuhr ein schwarzer 1er BMW die K 25 von Wirfus kommend in Richtung Klotten. Nach einer kurzen Strecke hinter Wirfus, in einer langgezogenen Rechtskurve, kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schutzplanke sowie 2 Leitpfosten wurden beschädigt. Der Fahrer oder Mitfahrer wurden nicht an der Unfallstelle angetroffen. Am Pkw waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02617/984-0.

