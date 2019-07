Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - beigefarbener Transporter flüchtig!

Ochtendung, Langenbergstraße (ots)

Am 26.07.2019 wurde gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Ochtendung, Langenbergstraße ein geparkter PKW durch einen beigefarbenen Transporter beschädigt. Der Transporter entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallverursacher machen kann soll sich bitte bei der Polizei in Mayen melden.

